Apple soll laut einem Medienbericht eine Art Abonnementservice für iPhones und andere Geräte planen. Das iPhone-Abo, so heißt es, würde dann den Hardwarekauf so einfach machen wie den Abschluss eines App-Abos - über die Apple-ID der Nutzer:innen. Eine Art iPhone-Abo gibt es schon länger - zumindest in den USA. Bei dem sogenannten iPhone Upgrade Program bekommen Nutzer:innen für einen monatlichen Fixpreis nach einem Jahr das jeweils neueste Gerät und geben das Vorjahresmodell ab. Ähnliche Vereinbarungen und Teilzahlungsmodelle gibt es auch bei Mobilfunkanbietern. Aber: Was Apple laut einem Medienbericht jetzt geplant hat, geht über die ...

