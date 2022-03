BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, hat das Energiepreis-Entlastungspaket der Ampel-Koalition begrüßt. Die Maßnahmen gingen "absolut in die richtige Richtung", sagte Hoffmann am Donnerstagabend vor einem Treffen des Gewerkschaftsrats, einer Runde aus SPD-Führung und Gewerkschaftsvertretern, in Berlin. Wegen des Kriegs in der Ukraine sei die Situation extrem angespannt. "Was wir gemeinsam verhindern müssen, ist, dass aus dieser kriegerischen Auseinandersetzung jetzt eine veritable internationale Wirtschaftskrise wird mit erheblichen sozialen Folgen", mahnte Hoffmann.

In dieser Situation sei es "ganz wichtig, dass wir eine Bundesregierung haben, wo die Spitze mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD geführt wird", sagte der DGB-Chef. Die SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil würdigten die Arbeit der Gewerkschaften. Für die SPD hätten sie einen hohen Stellenwert. Vorhaben wie die sozial-ökologische Transformation seien nur mit den Gewerkschaften zusammen zu stemmen./tam/DP/jha