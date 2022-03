Um die Einzelhandelsbranche besser mit modernster KI zu bedienen und dies mit optimalen Abläufen und Prozessen zu koppeln, ist Focal Systems stolz darauf, die Einstellung von Suzy Monford, ehemalige Kroger-Führungskraft, als Chief Strategy and Marketplace Officer bekannt zu geben.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Lebensmittel- und Restaurantbranche bringt Monford eine Leidenschaft für innovative Go-to-Market-Strategien und den Einsatz modernster Technologien mit, die den globalen Lebensmittel- und Einzelhandelssektor verändern können. Sie wird in Austin, Texas, ansässig sein und dort das Büro des Unternehmens leiten.

"Seit 2015 arbeitet unser Team mit Suzy als Kundin, Beraterin und Freundin zusammen, um unsere Produkt-Roadmap und -Strategie zu leiten. Ihr Rat hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind. Sie ist die klügste Person im Einzelhandel, mit der wir das Vergnügen hatten, zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns, dass sie sich entschieden hat, in diesem entscheidenden Moment für das Wachstum unseres Unternehmens zu uns zu stoßen", sagte Francois Chaubard, Gründer und CEO von Focal Systems. "Ihre Führungserfahrung als Einzelhändlerin, die E-Commerce- und Technologieinnovationen in den USA, Großbritannien und Australien geleitet hat, ist für uns und unsere Kunden von großem Wert, während wir weltweit wachsen."

"Während meiner gesamten Karriere als Betreiber, Vermarkter und Innovator für Kundenerlebnisse hatte ich das Glück, mit erstklassigen Führungskräften zusammenzuarbeiten, daher freue ich mich sehr, mit Francois und dem Focal-Team zusammenzuarbeiten", sagte Monford. "Die Notwendigkeit, die Welternährungswirtschaft neu zu überdenken und neu aufzubauen, war noch nie so wichtig für die Geschäfte und Gemeinden, die wir beliefern, und im weiteren Sinne für die Umwelt."

Nach einer kurzen Zeit bei PCC wechselt Monford nach drei Jahren bei Kroger zu Focal. Als Group Vice President of eCommerce half sie bei der Entwicklung und Leitung von Go-to-Market-Strategien für Krogers E-Commerce-Partnerschaft mit Ocado in neue Märkte in den USA. Während ihrer Tätigkeit bei Kroger war Monford auch Group Vice President of Fresh und President von QFC.

Monford begann ihre Karriere im Supermarkt, indem sie ein Jahrzehnt lang in Führungspositionen für H-E-B arbeitete. Nach H-E-B sammelte sie internationale Erfahrung in leitenden Positionen bei Woolworths und Coles und kehrte in die USA zurück, um CEO von Andronico's in San Francisco zu werden, einem Unternehmen, das sie erfolgreich durch die Übernahme durch Albertson's Safeway saniert hat.

Focal Systems wurde 2015 in San Francisco aus dem Stanford Computer Vision Lab heraus gegründet und ist der Branchenführer im Bereich der Einzelhandelsautomatisierung. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den stationären Einzelhandel mit Hilfe von modernstem Deep Learning und KI zu automatisieren und zu optimieren. Wir haben das weltweit erste "Self-Driving Store"-Betriebssystem entwickelt, das die Art und Weise, wie Filialen betrieben werden, revolutioniert. Focal hat bisher mehr als 40 Millionen Dollar aufgebracht und seine Lösungen auf drei Kontinenten in Hunderten von Geschäften mit Tausenden von Kameras eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://focal.systems

Suzy Monford

Suzy.monford@focal.systems

210.887.7980