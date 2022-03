Bereits seit Anfang November 2020 kam es in der 1999 etablierten ALIBABA GROUP HOLDING ausgelöst durch die massive Generalkritik ihres Gründers und CEOs Jack Ma am traditionell stark restriktiven Unternehmensaufsichtsstil der chinesischen Zentralregierung, dem darauf sofort politisch unterbundenen potenziell ca. 315 Mrd. USD schweren Börsengang ihres führenden Onlinezahlungs-Abwicklers ANT FINANCIAL, der Verhängung einer weiteren Kartellstrafe von 2,8 Mrd. USD im April 2021 und schließlich auch der ebenso motivierten massiven Ausweitung der politischen ...

