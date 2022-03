Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Generalversammlung

LLB-Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2021



25.03.2022 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vaduz, 25. März 2022. Die LLB-Gruppe publiziert den vollständigen Geschäftsbericht 2021 mit integriertem Nachhaltigkeitsbericht und verschickt die Abstimmungsunterlagen für die 30. ordentliche Generalversammlung. Neben dem Überblick zur Geschäftslage, der Segmentberichterstattung, dem Finanzbericht und den Informationen zur Corporate Governance enthält der Geschäftsbericht 2021 der LLB-Gruppe den Nachhaltigkeitsbericht nach den etablierten Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Vertiefungsthema der Publikation ist die zukünftige Ausrichtung der LLB-Gruppe im Rahmen der Strategie ACT-26. Wachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit sind in den nächsten fünf Jahren die strategischen Kernelemente des Unternehmens. ACT-26 steht dabei für "Accelerate und Transform", was Beschleunigung und Transformation in einer sich schnell wandelnden Welt bedeutet. Symbolisch hierfür wird in einem Video gezeigt, wie sich unter dem Einfluss akustischer Schwingungen Quarzkristalle auf einer Glasplatte zu immer neuen, überraschenden Formen fügen. Aus Nachhaltigkeitsgründen fokussiert die LLB-Gruppe ihre Jahresberichterstattung auf die interaktive Onlinepräsentation im Internet. Der Geschäftsbericht 2021 steht in Deutsch auf gb2021.llb.li und in Englisch auf ar2021.llb.li zur Verfügung. Zudem hat die LLB die Einladung und die Abstimmungsunterlagen für die 30. ordentliche Generalversammlung verschickt, die am 6. Mai 2022 ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden wird. Die Dokumente sind auf der LLB-Website verfügbar auf www.llb.li/generalversammlung. Wichtige Termine 6. Mai 2022, 30. ordentliche Generalversammlung (coronabedingt ohne physische Teilnahme der Aktionäre)

10. Mai 2022, Ex-Datum der Dividende

12. Mai 2022, Ausschüttung der Dividende

18. Mai 2022, voraussichtlicher Vollzug des öffentlichen Kaufangebots an die Bank Linth-Aktionäre

24. August 2022, Präsentation Halbjahresergebnis 2022 Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'056 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi und Dubai) präsent. Per 31. Dezember 2021 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 105.7 Mia. Freundliche Grüsse Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft



Dr. Cyrill Sele

Leiter Group Corporate Communications & Sustainability



Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Staedtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Telefon +423 236 82 09

E-Mail ir@llb.li

Internet http://www.llb.li

Ende der Ad-hoc-Mitteilung