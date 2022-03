Die Feier umfasst besondere Events, Quests und Belohnungen

Der namhafte Computerspiel-Publisher Nexon hat heute bekannt gegeben, dass sein kostenlos spielbares Fantasy-MMORPG Mabinogiam 27. März sein 14-jähriges Bestehen feiern wird. Zur Feier können Spieler bis zum 14. April an Boni und Aktivitäten zum Jubiläum des Spiels teilnehmen. Im Rahmen kontinuierlicher Qualitätsverbesserungen wird Mabinogi am 14. April auch Server zusammenführen, damit Spieler aus aller Welt weiterhin gemeinsam geheimnisvolle Abenteuer erleben können.

Die Feierlichkeiten zum 14-Jahr-Jubiläum werden eine Fülle von Aktualisierungen beinhalten, und zwar von der Reduzierung der Ausrüstungsreparaturkosten auf 20 des ursprünglichen Preises bis hin zu einem aufpolierten Crom-Bás-Dungeon mit erhöhter Drop-Rate und verringerte Länge des Dungeons. Darüber hinaus glänzen die Feierlichkeiten ab dem 17. März mit einer Reihe von Preisen, neuen Missionen und Quests:

Nachtbasar zum 14-jährigen Bestehen Treffen Sie Dero den Eventsman in der Nähe von Festias Haupttor und registrieren Sie Ihre Hauptfigur, um an dieser Guide-Quest teilzunehmen, Preise zu beziehen und Minispiele zu spielen. Außerdem können alle Figuren einen Scheck zum 14-jährigen Bestehen erhalten, wenn sie einen Scheck von der Tir Chonaill Bank ausstellen.

Quests zum 14-jährigen Bestehen Basar-Erlebnis - Diese Achievement-Quest belohnt Spieler mit einem speziellen Schnittmuster für ein Hebona-Gewand zum Andenken an das Festival und mit der Möglichkeit, eine Luxus-Ausrüstungstasche zur Erinnerung an das Festival, 20.000 EXP sowie 25 Sofortpreis-Tickets zu gewinnen, nachdem sie alle Zielsetzungen erreicht haben. Tägliche Quests: Fruchtbare Erfüllung finden - Jeder Tag bringt eine andere Aufgabe für die Spieler, die auf dem Nachtbasar gegeneinander um Belohnungen kämpfen. Die Spieler können vom Desserthändler Zuckerwatte erhalten, in einer Vielzahl von Minispielen mitspielen und sich auf große Abenteuer einlassen, indem sie die Höhle der Prüfungen betreten.



Hotdays zum 14-jährigen Bestehen - Spieler können jede Woche zum 14-Jahr-Jubiläum eine spezielle Geschenkbox für Pünktlichkeit und jedes Wochenende am Samstag und Sonntag 10 Nachtbasar-Sticker erhalten, wenn sie sich während des Events anmelden.

Event mit Sofortpreisen in Festia Versuchen Sie Ihr Glück an der Kapselmaschine neben Fez in Festia und schauen Sie, ob Sie das Sofortpreis-Fenster mit 20.000 Goldstücken oder einem Sofortpreis-Ticket öffnen können, das durch die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen zum 14-jährigen Bestehen erreicht werden kann.

Nach den Feierlichkeiten zum 14-Jahr-Jubiläum können die Spieler damit rechnen, dass die Mabinogi-Server am 14. April vollständig integriert werden. Ein neuer Server, Erinn, wird an diesem Datum gestartet. Es ist ein spannender Zeitpunkt, um in die Welt von Mabinogi einzutauchen!

Weitere Informationen zum 14-jährigen Bestehen und zur Serverzusammenführung von Mabinogi erhalten Sie auf der offiziellen Website. Folgen Sie @mabinogi auf Facebook, wo die neuesten Aktualisierungen veröffentlicht werden.

Mabinogi wurde 2008 veröffentlicht und ist ein kostenlos spielbares MMORPG in einer Welt voller geheimnisvoller Abenteuer. Schaffen Sie sich Anime-Helden mit Tausenden eigener Gestaltungsoptionen wie Frisuren, Gesichtsausdruck und Kleidungsstilen. Wählen Sie aus Dutzenden von Talenten von professionellen Revolverhelden über Bogenschützen und Musiker bis hin zu Schneidern und Köchen. Spieler können das Spiel auf ihre eigene Art genießen und entweder den gefährlichen Pfad eines Abenteurers wählen oder mit starken unternehmerischen Fähigkeiten ein blühendes Geschäft aufbauen.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon"), genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

