PTA-News: 4basebio PLC: Schnell hergestellte, individuell anpassbare synthetische DNA

Over (pta005/25.03.2022/07:30) - 4basebio PLC (AIM: 4BB), die Biowissenschaftsgruppe, die sich auf die Verwertung von geistigem Eigentum im Bereich der Zell- und Gentherapien sowie der DNA- und mRNA-Impfstoffe konzentriert, freut sich, die Erweiterung ihres Angebotes an synthetischen DNA-Produkten bekannt zu geben.

Nach der Ankündigung von 4basebio im Juni 2021 bezüglich der Entwicklung der synthetischen DNA-Konstrukte hpDNAT und osDNAT, hat das Unternehmen nun opDNAT und oeDNAT in sein Produktangebot aufgenommen. Dies spiegelt die einzigartig anpassbaren Eigenschaften der synthetischen DNA-Technologie von 4basebio wider. Das DNA-Produktangebot umfasst nun:

* hpDNAT- eine doppelsträngige lineare DNA, die an den 5'- und 3'-Enden mit einzelsträngigen Hairpins kovalent verschlossen ist und sich ideal für virale und nicht-virale Vektoranwendungen eignet. * osDNAT- enthält Nukleotidmodifikationen innerhalb des DNA-Rückgrates, die eine Resistenz gegen den Abbau durch Exonuklease sowie eine Abstimmung der immunstimulierenden Eigenschaften des Konstrukts ermöglichen. osDNAT ist daher ideal für DNA-Impfstoffanwendungen geeignet. * opDNAT- ein teilweise geöffnetes, lineares, doppelsträngiges DNA-Produkt. Jedes opDNAT-Molekül weist entweder am 3'- oder am 5'-Ende eine Haarnadel auf, mit jeweils einem gegenüberliegenden offenen Ende. Das offene Ende des Konstrukts kann einen Überhang oder ein stumpfes Ende enthalten. Dieses Produkt ist ideal als Vorlage für die IVT-Produktion von mRNA geeignet. * oeDNAT- ein lineares, doppelsträngiges DNA-Produkt mit offenen Enden, bei dem sowohl das 3'- als auch das 5'-Ende offen sind. Es können Konstrukte mit stumpfen Enden, Überhängen oder einer beliebigen Kombination davon erzeugt werden. Wie alle DNA-Produkte von 4basebio ist oeDNAT resistent gegen den Abbau durch Exonuklease und daher für In-vivo-Anwendungen geeignet. Dieses Format ist ideal für die Genom-Editierung durch homologerichtete Reparatur (HDR).

Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von 4basebio, kommentierte: "Die Entwicklung unserer DNA-Produktpalette in den letzten zwölf Monaten unterstreicht die Flexibilität unserer Technologie und unsere Fähigkeit, DNA für bestimmte Anwendungen anzupassen. Wir sind in der Lage, unsere DNA-Konstrukte für die spezifische Anwendung eines einzelnen Kunden zu modifizieren. "

"Darüber hinaus können wir dank unseres Syntheseverfahrens innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Sequenz eines Kunden eine erste GMP-konforme Charge von mehreren Gramm herstellen, was deutlich schneller ist als alternative Plasmide."

4basebio (AIM: 4BB) ist eine auf therapeutische DNA für Zell- und Gentherapien und DNA-Impfstoffe spezialisierte Biowissenschaftsgruppe, die Lösungen für die wirksame und sichere Bereitstellung dieser DNA-basierten Produkte für Patienten anbietet. Das Unternehmen hat die Absicht, Marktführer bei der Herstellung und Lieferung von hochreiner, synthetischer DNA für Forschung, Therapie und Pharmakologie zu werden und nicht-virale Vektoren für die effiziente Verabreichung von Nutzlasten zu entwickeln. Die unmittelbaren Ziele von 4bb sind die Validierung und Skalierung der DNA-Synthese und die Förderung von Kooperationen, um die funktionale Validierung seiner DNA-basierten Produkte und Lösungen für die Zell- und Genübertragung zu erleichtern.

