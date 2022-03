Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären geht in die nächste Runde. Am Donnerstag musste der Dax aufgrund von Gewinnmitnahmen erneut den Weg gen Süden antreten. Es gelang ihm jedoch die Unterkante der Seitwärtsrange zu verteidigen. Im Handelsverlauf fiel er zwar auf ein Tagestief bei 14.187 Punkten, prallte von der Unterstützung am 38er Retracement aber wieder ...

