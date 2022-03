Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern im Vergleich zu den Vortagen wenig bewegt. Zwischen Hoch und Tief lagen weniger als 200 Punkte. Am Ende ging der DAX mit 14.273 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Mini-Minus von knapp 0,1 Prozent bzw. neun Pünktchen. Marktidee: Aixtron Die Aktie von Aixtron hatte im August 2021 ein Zehn-Jahres-Hoch erreicht. Im Anschluss setzte dann eine Korrekturphase ein, die immer noch andauert. In den vergangenen Wochen startete der Kurs eine dreiwellige Erholungsbewegung. Jetzt rückt mit der 200-Tage-Linie eine entscheidende technische Marke in den Fokus. Ein Anstieg darüber würde den Weg zu drei neuen Kurszielen frei machen.