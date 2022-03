FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag weitgehend stabil in den Handel gegangen. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,04 Prozent auf 159,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,52 Prozent. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres am Vortag erreichten Höchststands seit Oktober 2018 von 0,55 Prozent.

Zum Wochenausklang blicken Anleger auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Ifo-Institut in München veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer deutlichen Eintrübung gerechnet. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dürfte die Unternehmen stark verunsichert haben.

In Brüssel trifft sich US-Präsident Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschließend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen, das direkt an die Ukraine grenzt. Etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben./bgf/mis