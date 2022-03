BASF (WKN: BASF11) kann auf eins der erfolgreichsten Geschäftsjahre seiner langen Geschichte zurückblicken. Umsatz und Gewinn haben sich deutlich besser als erwartet entwickelt und das zahlt sich auch für die Aktionäre aus. Denn in diesem Jahr will der Konzern eine Dividende von 3,40 Euro pro Aktie auszahlen. Wer jetzt noch schnell die Aktie kauft, bekommt beim aktuellen Kurs von 52,37 Euro eine Rendite von fast 6,5 % (Stand 24.03.2022). Die Pläne des Managements sehen in den kommenden Jahren sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...