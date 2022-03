DGAP-News: Blue Elephant Energy AG / Schlagwort(e): Ankauf/Vertrag

Blue Elephant Energy erweitert ihr Portfolio in Chile auf 161 MW



25.03.2022 / 09:00

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat am 17. März 2022 vier weitere PV Projekte in Chile mit einer Gesamtkapazität von 44 MW vertraglich gebunden. Von der finnischen Investmentfirma Korkia und MoonValley Capital wurden zwei Projekte mit einer Kapazität von 20 MW erworben. Zudem bringt der chilenische Entwickler und EPC oEnergy Generación Solar Distribuida SpA (oEnergy) weitere 24 MW ein. Das Portfolio mit einer Gesamtkapazität von 44 MW wird im Rahmen eines Joint Ventures mit oEnergy umgesetzt. Das gesamte Portfolio der BEE in Chile erhöht sich damit auf 161 MW.



Die Projekte sind über die Regionen Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule und Biobío verteilt. Damit stellen die Projekte eine passende Ergänzung zu dem bereits bestehenden 117 MW Portfolio der BEE in diesen Regionen dar, das ebenfalls mit oEnergy umgesetzt wird. Die vier Projekte wurden baureif übertragen und sollen bis Ende 2022 in Betrieb genommen werden.



"Wir freuen uns, mit dieser Transaktion unser Portfolio in Chile auf 161 MW erweitern zu können", kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy AG. "Wir sehen in Chile großes Potenzial für die Förderung von Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien, die den Kontinent auf seinem Weg zur Klimaneutralität unterstützen können. Mit diesem Projekt können wir einen weiteren Beitrag zu unserem übergreifenden Engagement für eine grünere Zukunft leisten."



Yuri Andrade, Partner und Head of Business von oEnergy, sagt: "Dies ist eine großartige Möglichkeit, unsere Beziehung zu Blue Elephant Energy zu stärken und unser Portfolio mit internationalen Partnern, die an unsere Vision und Fähigkeiten glauben, weiter auszubauen."



Über Blue Elephant Energy AG:

Die Blue Elephant Energy AG entwickelt, erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016 betreibt BEE derzeit ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.266 MW, wovon sich ein Teil im Bau befindet. BEEs erneuerbare Energieanlagen tragen zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei, indem sie jährlich 800.000 Tonnen CO 2 einsparen und 335.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Als Teil Ihrer ESG-Strategie trägt BEE direkt zu sozialen Projekten auf lokaler Ebene bei, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich rund 1.500 MW weitere Solarparkkapazität im Rahmen von (Co)-Development Agreements mit einer begrenzten Anzahl von Entwicklern gesichert, basierend auf langjährigen Beziehungen und gegenseitiger Wertschätzung. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern bzw. mittelständischen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Eigen- und Genussrechtskapital wurden seit der Gründung weit über EUR 1,5 Mrd. investiert.



Über oEnergy Generación Solar Distribuida SpA:

oEnergy Generación Solar Distribuida SpA ist eine private chilenische Aktiengesellschaft, die 2013 gegründet wurde. oEnergy hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Entwicklung, den Bau, den Betrieb und Investitionen in dezentrale Erzeugungsanlagen den chilenischen Energiegroß- und Einzelhandelsmarkt zu demokratisieren und somit Wert für seine Investoren zu schaffen. oEnergy hat ein 135 MWp umfassendes Portfolio angeschlossener oder im Bau befindlicher Projekte und weitere 220 MWp an Projekten in der Entwicklung. Derzeit beschäftigt oEnergy 130 Fachkräfte und betreibt 31 PMGD-Projekte.



