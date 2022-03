Unterföhring (ots) -25. März 2022. Tagessieg und Prime-Time-Sieg für Heidi Klum und ihre Models. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert mit der achten Folge das Publikum auf ProSieben. Wunderbare 20,3 Prozent der 14- bis 49-jährigen verfolgen, wie sich die Kandidatinnen auf dem Laufsteg in Fashion-Aliens verwandeln. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time und ist mit einem starken Tagesmarktanteil von 12,8 Prozent (Z. 14-49 J.) auch klarer Marktführer am Donnerstag.Im Anschluss an GNTM punktet das Magazin "red." mit 11,6 Prozent Markanteil (Z. 14-49 J.).In der nächsten Folge GNTM (31. März) steht das Höhenshooting an. Die Models posieren in bunten Kleidern, verziert mit Kuscheltieren, Einhörnern und Teddybären.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.03.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5180029