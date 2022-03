DJ BP investiert 1 Milliarde Pfund in britische Ladeinfrastruktur

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)--Die BP plc will in den nächsten 10 Jahren 1 Milliarde Pfund Sterling (umgerechnet 1,2 Milliarden Euro) in den Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Großbritannien investieren. Der Energiekonzern kündigte an, dass BP Pulse die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte in seinem britischen Netz mit 300-Kilowatt- und 150-Kilowatt-Ultra-Schnellladepunkten verdreifachen wird.

