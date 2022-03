Rückblick: Ausgehend vom bisherigen Jahrestief bei 20.99 EUR hat die Aktie von AXA in der V-förmigen März-Erholung rund 25% an Wert gewonnen. In der Spitze stiegen die Papiere dabei am Dienstag bis auf 26.27 EUR, fielen jedoch per Tagesschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...