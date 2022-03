Geberit AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Geberit stellt alle geschäftlichen Aktivitäten in Russland ein



25.03.2022 / 09:55



Die Konzernleitung von Geberit hat entschieden, alle geschäftlichen Aktivitäten in Russland per sofort einzustellen. Den 70 Mitarbeitenden der russischen Vertriebsgesellschaft werden die Gehälter weiterbezahlt. Die weitere Entwicklung wird genau verfolgt und die Entscheidung zum Russland-Geschäft laufend überprüft. Zusätzliche Informationen zu Geberit finden Sie unter: www.geberit.com Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

