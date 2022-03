Immer mehr bekannte Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland fordern ein Energie-Embargo gegen Putin. Die Schäden eines solchen Energie-Embargos gegen Russland aber wären immens: ohne Öl und Gas aus Russland droht Teilen der deutschen Industrie der Kollaps, weil in Deutschland gesetzlich die Versorgungssicherheit der Privathaushalte Priorität. In vielen Bereichen der Industrie würde eine Unterversorgung mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...