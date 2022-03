Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Zinsstruktur in den USA, gemessen als Differenz zwischen den zehnjährigen und den zweijährigen T-Notes-Renditen, hat sich in den vergangenen Wochen stark verflacht, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Differenz liege nur noch bei rund 20 Basispunkten. Werde der Wert negativ, sei die Kurve invers, was in der Vergangenheit stets ein deutliches Zeichen für eine herannahende Rezession gewesen sei. Es habe dann zwischen sieben und 23 Monate gedauert (in den 1960er Jahren seien es 48 Monate gewesen), bis die Rezession nach der Inversion der Zinsstruktur eingesetzt habe. Noch sei die Kurve nicht invers und das Basisszenario der Analysten der Hamburg Commercial Bank weiterhin, dass die US-Wirtschaft sowohl in diesem Jahr als auch 2023 expandieren werde. Die Risiken für eine Schrumpfung des BIP sei aber angesichts des negativen Angebotsschocks (bedingt durch die höheren Rohstoffpreise) sowie die zu erwartenden Zinsanhebungen durch die FED klar gestiegen. (Ausgabe vom 24.03.2022) (25.03.2022/alc/a/a) ...

