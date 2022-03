Der chinesische Autobauer BYD hat bekannt gegeben, dass man in Zukunft eine Kooperation mit Shell eingeht. Im Rahmen der Zusammenarbeit soll zunächst in China und Europa in eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos investiert werden. Außerdem ist auch geplant gemeinsame Forschung zu betreiben.BYD-Kunden werden Zugang zu den über 275.000 Ladestationen im Netzwerk von Shell erhalten. Darüber hinaus soll gemeinsam an Flottenlösungen gearbeitet werden. In Europa sind außerdem exklusive Ladedienste für ...

