Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Transatlantischer Energiepakt ++ KSB beglückt die Aktionäre ++ Was plant Apple?

> MÄRKTE & KURSE | Auf die Verluste von Mittwoch folgte gestern an den US-Börsen wieder eine Kurserholung, von der insbesondere die Technologiewerte profitierten. Die sinkenden Ölpreise dämpften zudem die Konjunktursorgen. Der Dow Jones stieg um 1,02 % auf 34.707 Punkte. Auch der S&P 500 (+ 1,43 % auf 4.520 Punkte) und der Nasdaq 100 (+ 2,20 % auf 14.765 Punkte) legten deutlich zu. Auf dem Gipfeltreffen der Nato, der G7-Staaten und der EU am Donnerstag in Brüssel sagte US-Präsident Joe Biden den EU-Staaten im Rahmen eines neu geschlossenen transatlantischen Energiepakts die sichere Versorgung mit Flüssiggas zu. Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,40 % bei 14.332 Punkten. Anschließend tauchte der deutsche Leitindex kurz in die Verlustzone ab, um sich dann oberhalb der Nulllinie zu stabilisieren.

Eine besonders erfreuliche Meldung gab es vom Pumpenhersteller KSB.

