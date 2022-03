Auch in dieser Woche gibt es diverse Hilfen aus der Versicherungsbranche für Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Einige z. B. unterstützen nun die Städte direkt, andere erweitern ihre Leistungen. Alle zeigen sich solidarisch und engagiert. Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine gelangen nach Deutschland. Hier bieten viele Freiwillige Hilfen und Unterkünfte an oder spenden an Hilfsorganisationen. Und auch die Versicherer beteiligen sich in großem Maße an diesen Aktionen. Auch diese Woche ...

