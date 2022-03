DJ Ifo-Geschäftsklima sinkt im März stärker als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im März wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine deutlicher als erwartet eingetrübt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 90,8 (Februar revidiert: 98,5) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 93,5 Punkte prognostiziert. Für Februar waren vorläufig 98,9 Punkte gemeldet worden.

Der Index der Geschäftslagebeurteilung verringerte sich auf 97,0 (Vormonat: 98,6) Punkte, erwartet worden waren 96,8 Punkte. Der Index der Geschäftserwartungen ging auf 85,1 (Vormonat revidiert: 98,4) Punkte zurück. Die Prognose lag bei 90,6 Punkten, Basis war ein vorläufiger Februar-Wert von 99,2 Punkten. "Die Unternehmen in Deutschland rechnen mit harten Zeiten", kommentierte das Ifo-Institut die Zahlen.

Im verarbeitenden Gewerbe sank der Index so stark wie noch nie, was auch für die Erwartungen der Unternehmen galt. Diese schlugen von Optimismus in einen deutlichen Pessimismus um. Außerdem bewerteten die Unternehmen ihren Geschäftsausblick nun als extrem unsicher. Auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage verschlechterten sich.

Auch im Dienstleistungssektor verschlechterte sich das Geschäftsklima merklich. Dies war auf einen deutlichen Rückgang der Erwartungen zurückzuführen. Insbesondere die Logistikbranche blickte mit großer Sorge auf die kommenden Monate. Die Unternehmen schätzten ihre aktuelle Lage hingegen nahezu unverändert ein.

Im Handel brach der Geschäftsklimaindikator ein. Der Erwartungsindikator stürzte so stark ab wie nie zuvor. Die Einschätzungen zur aktuellen Lage blieben hingegen nahezu unverändert gut. Im Bauhauptgewerbe verschlechterte sich das Geschäftsklima deutlich. Auch das war durch deutlich pessimistischere Erwartungen getrieben. Die Einschätzungen zur aktuellen Lage trübten sich zwar ein, doch war eine Mehrheit der Baufirmen weiter zufrieden mit den laufenden Geschäften.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2022 05:13 ET (09:13 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.