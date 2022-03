Henkel-Calls mit 89%-Chance bei Kurserholung auf 66 Euro

Nur von einer kurzen Erholungsphase im Januar 2022 unterbrochen, geht es mit der Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) bereits seit einem Jahr kontinuierlich nach unten. Wurde die Aktie noch im April 2021 knapp unterhalb der 100-Euro-Marke gehandelt, so verzeichnete sie am 7.3.22 bei 59,40 Euro ein neues 12-Monatstief. Obwohl sich die Aktie danach wieder auf bis zu 66 Euro erholen konnte, nähert sie sich mit ihrem aktuellen Kursniveau bei 60,92 Euro wieder dem Tief an.

Obwohl die Mehrheit der Experten die Kursziele für die Henkel Vz.-Aktie vor den Zahlen reduzierten, bekräftigten sie in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 82 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Henkel Vz.-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau vom 14.3.22 bei 66 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 62 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 62 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH3P418, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 60,92 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro gehandelt.

Wenn die Henkel-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 66 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,771 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,771 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC0YHU4, wurde beim Aktienkurs von 60,92 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Henkel-Aktie bald wieder auf 66 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,92 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,605 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,605 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB4U2J6, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 60,92 Euro mit 0,94 - 0,95 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Henkel-Aktie auf 66 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,43 Euro (+51 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de