Neue Mittelfristpläne avisieren trotz deutlicher Reduzierung der Zielmarken weiter zweistelliges Wachstum in den nächsten Jahren



MOBOTIX hat Anfang März die zuvor bereits avisierte Anpassung seiner Mittelfristprognose veröffentlicht. Angesichts des in den vergangenen Quartalen hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgebliebenen operativen Aufschwungs sowohl im Hard- als auch Software-Bereich liegen die neuen Ziele demnach deutlich unter den bisherigen Marken.

Zur Erinnerung: Auf Basis des im Geschäftsjahr 2018/19 veröffentlichen 5-Jahresplans erwartete der Konzern bis dato in 2022/23 einen Umsatz von 100 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 12% (exkl. aktvierten Entwicklungskosten). Als wesentliche Treiber identifizierte der Vorstand dabei u.a. einen signifikanten Ausbau des Geschäfts mit margenstarken Software-Applikationen samt Implementierung wiederkehrender Erlösmodelle sowie eine intensivierte hard- und softwareseitige

(Vertriebs-)Zusammenarbeit mit dem Ankeraktionär Konica Minolta. Das attraktive Software-Geschäft sollte dabei auf ca. 20% des Konzernerlöses ansteigen (vs. 2018: < 1%). Im Zuge der globalen Geschäftseinbußen durch die Corona-Pandemie hat sich jedoch sowohl die Nachfrage nach den hochpreisigen Kamerasystemen von MOBOTIX als auch der Vertrieb neuer Software-Lösungen rund um die eigenentwickelte Kameraplattform 'MOBOTIX 7' schleppender entwickelt als erhofft.



Neuer 3-Jahresplan impliziert weiter zweistelliges jährliches Wachstum: Die aktualisierte Guidance zielt auf einen Umsatz von 90 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von rund 9% (inkl. aktivierten Entwicklungskosten; MONe: ca. 4,5-5,0 Mio. Euro p.a.) bis 2023/24, was einer Erlös-CAGR von ca. 11% entspricht. Dabei sollen etwa 76 Mio. Euro auf den Hardware- Bereich entfallen, wovon wiederum 14-15 Mio. Euro durch produktbezogene Erlöse über den globalen Vertrieb von Konica Minolta angestrebt werden (2020/21: 11 Mio. Euro). So erwartet der Vorstand bei einem abflachenden Pandemiegeschehen bspw. spürbare globale Nachholeffekte bei zahlreichen (Groß-)Kundengruppen (u.a. Hotels und Einkaufszentren), welche die neuen Zielmarken auch ohne weitere M&A-Aktivitäten ermöglichen sollen.

Software-Erlöse weiterhin als zentraler Treiber: Der Anteil des Software-Segments soll in den nächsten 3 Jahren auf ca. 14 Mio. Euro (Anteil: 15%; 2020/21: 2%) steigen und damit als wesentlicher Faktor für die avisierte Margenausweitung dienen. Die jüngst akquirierte Vaxtor Group soll hiervon bis dahin allein rund 4-5 Mio. Euro liefern. Zwar dürfte der sukzessive Aufbau der auf Software-Lösungen spezialisierten Vertriebsteams (v.a. in den USA) tatsächlich für zunehmende Erlösbeiträge aus diesem Geschäft sorgen. Allerdings halten wir angesichts der niedrigen Ausgangsbasis, der zuletzt schleppenden Entwicklung sowie der momentan noch geringen Visibilität eine organische Steigerung der übrigen Software-Umsätze (exkl. Vaxtor) auf 10 Mio. Euro bis 2023/24 für eher ambitioniert, sodass wir uns zunächst sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unter der Guidance positionieren und auch unsere über den Betrachtungszeitraum hinausgehenden Schätzungen reduzieren.

Fazit: Die Anpassung der Ziele zeigt, dass MOBOTIX auf dem prinzipiell attraktiven Weg zu einem Komplettanbieter mit gewichtigem Anteil margenstarker Software-Lösungen noch einige Hürden überwinden muss. Wir bestätigen unser Rating 'Halten' mit einem reduzierten Kursziel von 4,80 Euro (zuvor: 5,60 Euro).







