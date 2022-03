Unterföhring (ots) -- Der Sky Original Film "Fireheart (https://www.sky.de/film/fireheart)" exklusiv am 18. April um 20.15 Uhr auf Sky Cinema sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Eine junge Frau möchte im New York der 1930er Jahre Feuerwehrfrau werden und versucht alles, um sich ihren großen Traum zu erfüllen- Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl spricht die Hauptfigur Georgia- Produktion von MAIN JOURNEY und PCF BRAVEST LE FILM INC., Regie von Laurent Zeitoun und Theodore Ty, produziert von Yann Zenou und Laurent Zeitoun25. März 2022 - Temporeiche Familienunterhaltung zum Osterfest: Sky zeigt den Animationsfilm "Fireheart (https://www.sky.de/film/fireheart)" am Ostermontag, den 18. April, als exklusive Premiere um 20.15 Uhr auf Sky Cinema. Darüber hinaus ist der Sky Original Film auch über Sky Q und bei Sky Ticket auf Abruf verfügbar. Der Film spielt um 1930 in New York City und handelt von einer jungen Frau, deren großer, unerfüllter Traum es ist, Feuerwehrfrau zu werden und die alles dafür tut, um sich diesen endlich erfüllen zu können. Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl ("Bibi & Tina - Der Film") ist als Hauptfigur Georgia zu hören.Über "Fireheart":Seit ihrer Kindheit hat Georgia Nolan nur einen Traum: Sie möchte Mitglied der Feuerwehr sein, genau wie einst ihr Vater. Leider ist es Frauen im New York City des Jahres 1932 nicht erlaubt, diesen Beruf auszuüben.Doch als die Feuerwehrmänner der Stadt einer nach dem anderen in mysteriösen Bränden verschwinden, die die Broadway-Theater bis auf die Grundmauern niederbrennen, erkennt Georgia eine einmalige Chance. Sie verkleidet sich als unbeholfener junger Mann "Joe" und schließt sich dem Team der spontan zusammengekommenen Feuerwehrleute an, die den Brandstifter aufhalten sollen. Georgia muss ihre falsche Identität dabei um jeden Preis aufrechterhalten, vor allem, weil ihr Vater den risikoreichen Einsatz leitet. Wie weit ist Georgia bereit zu gehen, um sich ihren Traum zu erfüllen?"Fireheart" ist ein Film, der Komödie, Leidenschaft und Action verbindet. Er ist eine Produktion von MAIN JOURNEY und PCF BRAVEST LE FILM INC., die Regie übernahmen Laurent Zeitoun und Theodore Ty, produziert wurde er von Yann Zenou und Laurent Zeitoun ("Ziemlich beste Freunde").Interviews mit Lina Larissa Strahl zu "Fireheart" sind möglich.Facts:Originaltitel: "Fireheart", Animationsfilm, ca. 93 Minuten, CAN 2022. Drehbuchautoren: Laurent Zeitoun, Jennica Harper, Lisa Hunter. Regie: Theodore Ty, Laurent Zeitoun. Sprecher: Lina Larissa Strahl, Sven Brieger, Dirk Stollberg, Florian Halm. Sprecher der Originalfassung: Olivia Cooke, Kenneth Branagh, William Shatner und Vincent CasselAusstrahlungstermine:Am 18. Am 18. April um 20.15 Uhr auf Sky Cinema sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und Warner TV sowie preisgekrönte Sky Originals. 