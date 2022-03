Linz (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich zu anderen Notenbanken ist die Norges Bank beim Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik eindeutig vorne dabei, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der gestrigen Zentralbanksitzung der Norges Bank sei, wie vom Markt erwartet, der Leitzins um 0,25% erhöht worden und liege somit bei 0,75%. Darüber hinaus habe sie eine weitere Anhebung des Zinspfades signalisiert. Bis Ende 2023/Anfang 2024 werde mit einem Leitzins von 2,50% gerechnet. Auch in Norwegen würden sich Preisgefahren zeigen. Die Inflation habe im Februar bei 3,70% zum Vorjahresvergleich gelegen. (25.03.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...