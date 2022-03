Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Freitag gut behauptet im Bereich von 14.300 Punkten. Der DAX befindet sich weiterhin in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend, könnte aber mit dem vorherigen Abprall am Widerstandsbereich um 14.500 Punkte sein Verlaufshoch gesehen haben und vor erneut fallenden Kursen stehen. Ein weiteres Signal für wieder fallende Kurse wäre dabei ein nachhaltiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...