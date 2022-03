Nachdem die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) 2021 das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte erzielt hat, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 1. Juli 2022 stattfindenden Hauptversammlung vor, die Dividende auf 50 Eurocent je Aktie anzuheben. Dies entspricht einem Anstieg um 25 % gegenüber dem Vorjahr. Damit folgt die Verwaltung der Dividenden-Politik der Gesellschaft, gemäß der etwa die Hälfte des erzielten Gewinns an die Anteilseigner ausgeschüttet wird. Dabei soll die Dividende zugleich nie unter dem Vorjahreswert liegen. USU Software plant ein Umsatzwachstum auf 120 - 125 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...