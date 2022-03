Essen (ots) -MEDION ist vom 23. bis 25. März auf der BETT Show im Londoner ExCel vertreten. Das Unternehmen stellt dort sein neues Konzept für den Bildungsbereich, DIY-Heimanwender und Maker vor. Dieser einzigartige Laptop basiert auf einem integrierten Raspberry Pi Compute Modul 4.Bei der diesjährigen British Educational Training and Technology Show (BETT) stellt MEDION gemeinsam mit jp.ik ein einzigartiges Laptop-Konzept auf Raspberry Pi-Basis vor, das für den Bildungsbereich, Maker und DIY-Anwender konzipiert wurde. Die mobile All-In-One-Lösung ist außerdem die beste Option für alle, die sich für den Einstieg in die Raspberry Pi-Welt interessieren und die Hürde der Ersteinrichtung bisher noch nicht überwunden haben. Das Laptop-Konzept verfügt über einen Bildschirm, Tastatur, Touchpad, diverse I/O-Ports und die aus der Raspberry Pi Welt bekannte GPIO-Schnittstelle, um jegliche Art von eigenen Projekten zu erstellen, IoT-Anwendungen zu entwickeln und sich mit der ganzen Maker-Welt zu verbinden. So können über den GPIO-Port beispielsweise LED Matrizes, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren, programmierbare Roboter, LCD Screens und Bewegungssensoren angeschlossen werden. MEDION geht mit diesem Projekt neue Wege und stellt erstmals ein Produktkonzept powered by Raspberry Pi vor.Das Clamshell-Design bietet Mobilität und Benutzerfreundlichkeit: So können mit der eingebauten HD-Kamera und dem Array-Mikrofon Videoanrufe getätigt werden. Mit den installierten Apps für Office-Anwendungen und dem Webbrowser ist eine konventionelle PC-Nutzung möglich. Das Notebook enthält auch viele Tutorials, die unter anderem beim Erlernen der Python- und Scratch-Programmierung helfen. Somit ist diese neue Lösung auch eine ideale Lernplattform für alle MINT-Ausbildungen.In diesem Jahr findet die BETT wieder als Präsenzveranstaltung statt, nachdem sie aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 nur als Online-Event durchgeführt werden konnte. Die BETT gilt als die größte Veranstaltung im Bereich der Bildungstechnologie und versammelt Besucher aus über 120 Ländern. Sie erstreckt sich über drei Tage und bietet den Rahmen für die Auftritte über 400 führender Anbieter von Bildungslösungen, über 90 Sessions und mehr als 300 Redner, koordinierte Geschäftstreffen und exklusive Networking-Möglichkeiten.MEDION und jp.ik werden in der North Gallery Suite 10 vertreten sein und ihre neuesten Technologie-Konzepte und Lösungen für das Bildungswesen vorstellen.Über jp.ikSeit 2008 leitet jp.ik eine bahnbrechende IKT-basierte Bildungsinitiative. Das in Projekten auf der ganzen Welt erworbene Wissen macht jp.ik zum Referenzpartner für die Entwicklung, Integration und Förderung von Best Practices beim Einsatz von Technologie im Bildungswesen.In den letzten Jahren hat sich jp.ik dem Ziel gewidmet, führend in der Entwicklung von technologiebasierten Bildungslösungen zu sein und hat mehrere groß angelegte, nachhaltige Projekte durchgeführt, die bei der Bildung beginnen und dazu beitragen Gemeinschaften zu befähigen wirtschaftlichen Aufschwung und damit den sozialen Wandel zu beschleunigen.Die Erfahrung und das Know-How gaben dem Unternehmen die Möglichkeit, sein Angebot zu diversifizieren und sich zunehmend auf Praxisbereiche zu spezialisieren, wie z.B. Projektauftragsvergabe, Projektdesign, Industrieberatung, pädagogische Bewertung, Schulung und berufliche Entwicklung, Bewertung und Wirkungsanalyse. Bis heute haben die technologischen Projekte von jp.ik 16 Millionen Schüler und 300.000 Lehrer in über 70 Ländern erreicht.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Notebooks, Smartphones und Servern.© 2022 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5180297