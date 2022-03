Mit einem Plus von fünf Prozent zählen die Stahlaktien von Salzgitter und Klöckner & Co am Freitag einmal mehr zu den stärksten Werten im SDAX. Die beeindruckende Rally der vergangenen Wochen setzt sich damit fort, die Chartbilder überzeugen auf ganzer Linie. Von Seiten der Analysten kommt weiterer Rückenwind.40 Prozent hat die Aktie von Klöckner & Co seit dem Tief Ende Januar inzwischen bereits zugelegt. Bei Salzgitter sind es sogar mehr als 60 Prozent. Selbst der zwischenzeitliche Rücksetzer ...

