So sieht meine Allokation aus:Neue Käufe in der Woche vom 21.03. - 25.03.2022Carrefour SA Carrefour SA. Fairer Wert 12/2023 bei etwa 25 Euro. Aktueller Kurs 18,78 Eur. Quelle: Aktienfinder Carrefour ist ein französischer Supermarktbetreiber und europaweit die Nummer 1. Unter dem Namen Carrefour werden ca. 1300 Hypermärkte mit rund 1000 - 3500 QM und bis zu 80.000 Produkten betrieben. Nahversorgungsmärkte in kleinerer Dimension namens Market und Bairro gibt es ca. 3500 ...

