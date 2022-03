DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "5,50%-Euroboden GmbH-Anleihe 19/24" wird weiterhin als "attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta013/25.03.2022/12:00) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,50 %-Anleihe der Euroboden GmbH mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2YNXQ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen

Branche: Immobilienentwicklung

Kerngeschäft: Projektentwickler & Bauträger hoch-wertiger Immobilien

Marktgebiet: München, Berlin, Region West (z.B. Frankfurt und Düsseldorf)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Die Projekte werden in eigenständigen Objektgesellschaften umgesetzt. Diese sind zu 100% im Eigentum der Euroboden GmbH, die als deren Holding fungiert.

In dem Konzernabschluss werden insgesamt 56 inländische und eine ausländische Tochtergesellschafft vollkonsolidiert.

Bei der Tochtergesellschaften Trajan Vermögensverwaltung GmbH und Valerian Vermögensverwaltung GmbH hält die Euroboden GmbH die Anteile als Treugeber.

Des weiterhin hält die Euroboden GmbH 49,99% der Anteile an der Euroboden Interior GmbH, München, welche als assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode bewertet wird.

Die Immobilien & Boden GmbH mit Sitz in Grünwald, welche in den Konzernabschluss der Euroboden GmbH einbezogen wird, ist die persönliche haftende Gesellschafterin der ebenfalls in den Konzernabschluss einbezogenen Euroboden GmbH & Co. Projekt KG mit Sitz in Grünwald.

Mitarbeiter: 53

Unternehmenssitz: Grünwald

Gründung/Historie: Die Euroboden GmbH wurde im Jahr 1999 von Stefan F. Höglmaier gegründet und ist seit 2013 am Kapitalmarkt präsent. Das Unternehmen ist als Projektentwickler für hochwertige Wohnimmobilien in Deutschland tätig. Das Portfolio umfasst die Revitalisierung von Bestandsgebäuden als auch zahlreiche Neubauprojekte. Stefan F. Höglmaier ist bis heute geschäftsführender Gesellschafter.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Grundlage des Geschäftsmodells ist die Akquisition eintwicklungsfähiger Grundstücke. Basierend auf einer Standortanalyse erfolgt eine Prüfung der rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Verhältnisse relevanter Objekte. Euroboden konzentriert sich dabei auf Objekte mit Entwicklungspotential hinsichtlich des Baurechts.

Die Projektentwicklung, die ca. 2-3 Jahre beansprucht, umfasst insbesondere die Baurechtsschaffung, die Einholung behördlicher Genehmigungen und die Planung der Bauvorhaben.

Die Realisierung der Bauvorhaben dauert je nach Größe des Projektes ca. 2-3 Jahre. Diese Phase umfasst neben der Detailplanung die Errichtung der Gebäude. Diese Leistungen werden extern vergeben und durch interne Projektteams gesteuert.

Der Vertrieb erfolgt derzeit in der Regel über die Euroboden Vertrieb GmbH und wird durch projektspezifische Marketingmaßnahmen, welche durch die interne Marketingabteilung der Euroboden GmbH koordiniert werden, begleitet.

Teilweise agiert die Euroboden GmbH ausschließlich als Projektentwickler. In diesen Fällen werden die entwickelten Grundstücke nach erfolgter Baurechtschaffung ohne eigene Umsetzung der Baumaßnahmen veräußert.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Mit der Markenstrategie "Euroboden Architekturkultur" verfolgt die Euroboden GmbH das Ziel, für den jeweiligen Standort und die jeweilige Immobilie die individuell beste architektonische Lösung zu schaffen, wodurch Unikate entstehen, die mit dem lokalen Umfeld verknüpft sind. Damit verfügt Euroboden über ein Alleinstellungsmerkmal in der Bauträgerbranche, woraus sich auch bei schwierigen Marktbedingungen ein Wettbewerbsvorteil ergeben kann.

Außerdem verfügt die Euroboden GmbH an den relevanten Standorten über eigene Akquisitionsteams mit lokaer Marktkenntnisse, die fortlaufend eine Vielzahl potentieller Objekte prüfen, wodurch eine systematische Marktdurchdringung erzielt werden kann.

Strategie: Die Euroboden GmbH ist schwerpunktmäßig auf den Märkten der Ballungszentren München, Berlin und Region West tätig. Die Markenstrategie der Architekturkultur, die auf die Entwicklung hochwertiger Produkte unter Einbeziehung des individuellen Umfeldes abzielt, ist dabei nicht auf Wohnimmobilien in zentralen Lagen begrenzt. Auch andere Märkte, wie z.B. das erweiterte Umland von München und andere Bereiche, wie zum Beispiel Büroimmobilien, finden Berücksichtigung.

Kunden: Käufer der hochwertigen Wohn- und Büroimmobilien

Lieferanten: Auf Baurecht spezialisierte Anwaltskanzleien, Architekturbüros, Marketingagenturen und Bauunternehmen

Markt / Branche

Die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt dürfte auch weiterhin von der Asset-Klasse abhängig sein. So zeigt sich die Nachfrage nach Wohnraum von der Pandemie unbeeindruckt. Am Büromarkt wird durch die Zunahme von Home-Office der zukünftige Büroflächenbedarf trotz der einsetzenden konjunkturellen Erholung schwächer ausfallen, was die Mietentwicklung belasten und steigende Leerstände verursachen dürfte. Auf den für die Euroboden GmbH relevante Immobilienmärkten besteht nach wie vor ein Nachfrageüberhang. Der Markt für Büroimmobilien ist in den Ballungszentren weiterhin durch eine hohe Nachfrage geprägt. Hierbei werden die Anforderung an die sich wandelnde Arbeitswelt zukünftig an Gewicht gewinnen, denen Euroboden mit modernen Bürokonzepten begegnet. Das positive Marktumfeld wird durch ein weiterhin niedriges Zinsniveau gestützt, wodurch Immobilieninvestment im Vergleich zu alternativen Anlageformen weiter an Attraktivität gewinnen.

WEITERLESEN ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-550-euroboden-gmbh-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-attraktiv-4-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

