BankM AG: BörseGo AG mit erfolgreichem Kapitalmarktdebüt - BankM als Lead Manager und Emissionsexperte

- Erster IPO 2022 an der Börse München

- Upgrade in den m:access und Dual-Listing in Frankfurt geplant

- BankM Research-Studie ab sofort abrufbar Frankfurt, 25. März 2022 - Die BankM AG hat den IPO der BörseGo AG erfolgreich begleitet. Seit heute werden die Aktien des Münchner FinTechs unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0S9QZ8 gehandelt, der erste Kurs notierte bei EUR 254,00. Während des öffentlichen Angebots hatten Privatanleger und institutionelle Investoren die 3.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung zum Festpreis von 240,00 Euro vollständig gezeichnet. Aufgrund der guten Nachfrage wurde die Angebotsfrist einen Tag früher als geplant beendet. Bereits im Vorfeld waren EUR 1,9 Mio. im Rahmen eines Pre-IPOs bei strategischen Investoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern platziert worden. Die BankM AG begleitete die gesamte Transaktion als Lead Manager und Emissionsexperte.

"Nach dem Listing der Deutsche Eigenheim Union AG direkt zu Jahresbeginn als erstem Börsengang 2022 überhaupt, gelang nun mit dem ersten IPO an der Börse München im laufenden Jahr die nächste Premiere. Der Zugang zum Kapitalmarkt wird auch für mittelständische Unternehmen immer wichtiger und die BörseGo AG hat gezeigt, dass dieser Schritt mit der richtigen Struktur und einem überzeugenden Geschäftsmodell auch in schwierigstem Umfeld erfolgreich umgesetzt werden kann", kommentiert BankM-Vorstand Thomas Stewens den Börsengang.

Mit einer skalierbaren Private-Cloud-Infrastruktur, dem Einsatz effizienter Algorithmen sowie einem Team aus hochqualifizierten Entwicklern vereint die BörseGo die Technologie eines datengetriebenen Geschäftsmodells mit hochwertigem Content und einer einzigartigen Multi-Brokerage-Plattform. Die wachsende Zahl der aktiven Selbstentscheider weiß dieses Angebot zu schätzen und für Broker und Werbepartner sind die Nutzer eine attraktive Zielgruppe. In den vergangenen fünf Jahren hat sowohl die Zahl der Abonnements als auch die Zahl der Trades massiv zugenommen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die BörseGo AG so einen Konzernumsatz von EUR 10,4 Mio. und ein Nettoergebnis von EUR 0,9 Mio.

"Als führende Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform in Deutschland, war der IPO für uns von hoher strategischer Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben wir unser Geschäftsmodell und die technische Infrastruktur zu einer skalierbaren One-Stop-Lösung weiterentwickelt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit Hilfe des Börsengangs unsere Bekanntheit noch weiter zu erhöhen und verstärkt in Wachstum zu investieren", erläutert Robert Abend, Gründer und Vorstand der BörseGo AG, die Motive für den Schritt an der Kapitalmarkt.

Erfolgt der IPO zunächst im Freiverkehr der Börse München, beabsichtigt die Emittentin zeitnah den Wechsel in das Qualitätssegment m:access. Sobald der geprüfte Jahresabschluss 2021 vorliegt, plant die BörseGo AG eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließendem Aktiensplit zur Erfüllung der Zulassungsbedingungen. Anschließend ist zudem eine Notierungsaufnahme in Frankfurt mit gleichzeitiger Handelsaufnahme im XETRA System der Deutsche Börse AG geplant. Interessierte Anlegerinnen und Anleger können sich in der zur Notierungsaufnahme erschienenen BankM Research-Studie ein genaueres Bild von der Gesellschaft machen. Dort wird das Geschäftsmodell der BörseGo AG eingehend analysiert und ein fairer Wert von EUR 310,30 ermittelt.

Über die BörseGo AG:

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (https:// www.godmode-trader.de/) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.boerse-go.ag.

Über die BankM AG:

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum. Kontakt:

Thomas Stewens BankM AG Mainzer Landstraße 61 60329 Frankfurt Deutschland Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10 Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50 Email: pr@bankm.de Internet: www.bankm.de

