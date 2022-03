Vizsla Silver hat eine neue Ader innerhalb des Korridors Napoleon mit 1.169 Gramm Silberäquivalent auf 3,2 Metern identifiziert, Osisko Gold Royalties schließt ein verbindliches Abkommen mit Metals Acquisition Corp. über einen Silberstream in Höhe von 90 Millionen US$ ab, Aurania Resources hat mit Dr. Keith Barron ein Darlehen in Höhe von fast 1,2 Millionen US$ abgeschlossen und Osisko Metals hat nun etwa 60 % der Infill-Bohrungen abgeschlossen, die erforderlich sind, um alle abgeleiteten Mineralressourcen bei Pine Point in die Kategorie angezeigte Ressourcen umzuwandeln.