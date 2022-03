Laufende Fusionskontrollverfahren: bnNETZE GmbH, Freiburg im Breisgau /Übernahme der Mehrheit der Anteile an der badenovaKONZEPT GmbH & Co. KG und sämtlicher Anteile an der badenovaKONZEPT Verwaltungs GmbH (beide Freiburg im Breisgau)