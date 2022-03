Der Krieg in der Ukraine schränkt das Rohstoffangebot ein. Parallel erholt sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie, was die Nachfrage erhöht. Das könnte eine Aktie in neue Kurshöhen treiben.

Für Rohstoffe muss aktuell tief in die Tasche gegriffen werden. Die Preise erhöhten sich teilweise um mehr als 40 Prozent. Der Nickelpreis schnellte innerhalb eines Monats sogar um mehr als 100 Prozent in die Höhe. Bergbaugiganten wie Anglo American könnten laut Barron's von dieser Entwicklung profitieren.

Anglo erzielt den Großteil seiner Einnahmen aus Platingruppenmetallen. Weitere Umsatzquellen sind Eisenerz, Kupfer, Nickel und auch Diamanten.. Anglo ist laut Barron's nicht in in Russland oder der Ukraine engagiert.

Christopher LaFemina, Analyst bei Jefferies, ist der Meinung, dass die Anglo-Aktie um mehr als 16 Prozent steigen könnte, weil Rohstoffe selbst während einer Stagflation eine überdurchschnittliche Performance zeigen dürften.

"Die Anglo-Aktie mag sich in nächster Zeit in einer Warteschleife befinden, aber das Unternehmen ist gut positioniert, um von einem strukturellen Aufschwung zu profitieren, den wir in den nächsten zehn Jahren bei der Nachfrage und den Preisen für einige seiner wichtigsten Rohstoffe (insbesondere Kupfer und Nickel) erwarten", erläuterte LaFemina.

Nach Angaben von Barron's besitzt Anglo einen Marktwert von 64 Milliarden Pfund. Im Moment werde das Unternehmen mit dem 8,3-fachen der für 2022 erwarteten Gewinne bewertet. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen ein bereinigtes Ebitda von 20,6 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, mehr als doppelt so viel wie die 9,8 Milliarden US-Dollar des Vorjahres.

Tyler Broda, Head of EU Metals and Mining Research bei RBC Capital Markets, setzt das Kursziel auf 42 Pfund, etwa 50 Euro. "Anglo American wird an den meisten Fronten rohstofftechnisch profitieren", schreibt er und erklärt, dass sich das Unternehmen durch sein Engagement bei Platinmetallen und Diamanten auszeichnet.

Zudem berichtet Barron's, dass es bei beiden Rohstoffen - Platinmetallen und Diamanten - aufgrund der Sanktionen zu Lieferengpässen kommen könne. Da sich die Minen von Anglo American jedoch nicht in Russland oder der Ukraine befinden würden, profitiere das Unternehmen von einem vom Krieg unbeeinflussten Vorrat und den steigenden Preisen.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: GB00B1XZS820