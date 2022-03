Der Aktienkurs von Tesla hat in den letzten sieben Tagen eine beeindruckende Rally zurückgelegt - folgt nun der Absturz nach dem Höhenflug? Tesla hat es geschafft als Pionier in Sachen Elektroautos sich ein besonderes Standing und Image im umkämpften Markt aufzubauen. Wenn es um den Megatrend geht, führt kein Weg an Tesla vorbei. Nachdem viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...