Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. Wer in schwachen Marktphase mutig zugreift, wird in Trendphasen für die Entscheidung belohnt.

Wir haben seit der letzten Stop&Go Meldung zwei Käufe empfohlen. Heute reichen wir bei acht noch jungen Engagements die Zielkurse nach und ziehen bei zwei Werten ein Stop-Loss Limit ein. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Heute nur der DAX, weil die Bewegungen hier am prägnantesten waren. Das deutsche Börsenbarometer hat den Ausverkauf zu Beginn der Ukraine-Kriegs mit einer fulminanten Rally zu großen Teilen egalisiert. Die Übertreibung nach unten, immerhin bis 12.400 Punkte, ist damit ausgeglichen.

Der Unterschied zwischen den Wochen könnte größer kaum sein. In der ablaufenden Woche lag zwischen Höchst- und Tiefstkurs gerade mal 370 Punkte. In den ersten beiden Wochen dieses Monats betrug dieser Wert rund 2000 Punkte. Parallel dazu ist die Volatilität deutlich zurückgekommen.

Diese Woche haben wir zwei Neuempfehlungen ausgesprochen. Außerdem reichen wir bei zahlreichen Werten die Zielkurse nach. Im einzelnen:

Den vollständigen Artikel lesen ...