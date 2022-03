Der Kampf gegen den Klimawandel und nun auch für eine deutlich geringere Abhängigkeit von Russland dürfte den ohnehin schon laufenden E-Auto-Boom zusätzlich befeuern. Davon möchte natürlich auch der Energie- und Tankstellenriese BP profitieren. Dementsprechend hatte das Unternehmen in der Vergangenheit schon kräftig investiert und legt nun nach.So plant BP, in den kommenden zehn Jahren alleine in Großbritannien eine Milliarde Pfund (umgerechnet 1,2 Milliarden Euro) in den Ausbau von Ladestationen ...

