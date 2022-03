Angesichts des Krieges in der Ukraine stellt der Softwarekonzern SAP sein Cloud-Geschäft in Russland ein. Wie ein Sprecher am Freitag auf Anfrage mitteilte, finden gerade Gespräche mit Kunden darüber statt, wie sich angesichts der Sachlage ein reibungsloser Übergang sicherstellen lässt. Betroffen seien demnach SAP-Angebote wie Ariba, Success Factors und S/4 Hana Cloud, die die russischen Kunden künftig nicht mehr verwenden können. Zu Details könne sich SAP nicht äußern. Der Konzern aus Walldorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...