Unternehmen, die Kryptodienstleistungen in Großbritannien anbieten, müssen von der Finanzbehörde genehmigt werden. Wer die Auflagen nicht erfüllt, dem droht ein baldiges Aus. Das könnte auch das Fintech Revolut treffen. Viele Kryptounternehmen könnten gezwungen sein, ihr Geschäft in Großbritannien einzustellen. Dienstleister in der Branche müssen sich um eine Genehmigung seitens der Finanzaufsicht FCA bemühen. Die Frist für die Anträge läuft am 31. März aus. Für eine Genehmigung müssen die Firmen nachweisen, dass sie Geldwäsche bekämpfen. Vergangenes Jahr räumte die Regulierungsbehörde eine Übergangsfrist ein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...