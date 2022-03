DJ J&J und Legend erhalten Zulassungsempfehlung für Krebsmittel in der EU

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Johnson & Johnson (J&J) und Legend Biotech haben vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur die Empfehlung zur Zulassung der zellbasierten Therapie Carvykti für bestimmte Patienten mit dem Blutkrebs erhalten. Nach Angaben der Unternehmen bezieht sich die Empfehlung auf das Mittel Carvykti bei der Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom, die mindestens drei vorangegangene Therapien erhalten haben und bei der letzten Therapie ein Fortschreiten der Erkrankung gezeigt haben.

Die J&J-Tochter Janssen und Legend, ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Somerset, hatten Ende 2017 eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von Carvykti erhalten. Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration hat Carvykti im vergangenen Monat zugelassen, womit es die erste maßgeschneiderte, zellbasierte Behandlung in den USA ist, die zunächst in China entwickelt wurde.

