LG Energy Solution (LGES) hat eine weitere Batteriefabrik in Nordamerika angekündigt. Die Produktionsstätte zur Herstellung zylindrischer Batteriezellen zum Einsatz in Elektrofahrzeugen soll in Queen Creek im US-Bundesstaat Arizona entstehen. LG investiert dafür 1,7 Billionen Won (etwa 1,3 Milliarden Euro). Die angekündigte Anlage wird die erste zylindrische Batteriefabrik in Nordamerika sein, in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...