(shareribs.com) London 25.03.2022 - Der Goldpreis zeigt sich am Freitag etwas leichter. Die moderate Erholung an den Aktienmärkten belastet. Der etwas schwächere US-Dollar und die hohe Inflation hingegen bietet breite Unterstützung für das gelbe Metall. Für Gold dürfte es die dritte Woche in den vergangenen vier Wochen aufwärts gehen. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...