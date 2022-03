Die Solar-Orbiter-Sonde der europäischen Weltraumbehörde Esa liefert uns ein neues Foto der Sonne, das aus 25 Einzelaufnahmen besteht und mit 83 Millionen Pixeln so hoch aufgelöst ist, wie keines zuvor. Am 7. März 2022 hat sich der von der Esa betriebene Solar Orbiter vier Stunden Zeit genommen, um insgesamt 25 Einzelbilder aufzunehmen und zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt war die Sonde 75 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Das entspricht in etwa dem halben Weg zwischen der Erde und der Sonne und ist noch nicht die Endposition des Solar Orbiter. Die im Februar ...

