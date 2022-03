Baden-Baden (ots) -Der Roman "Zukunftsmusik" von Katerina Poladjan steht im April 2022 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Ihr Buch, das für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 nominiert ist, setzt sich mit einer in der sibirischen Weite lebenden Familie auseinander, die sich der Absurdität des Daseins und der großen Frage des Hier und Jetzt: Was tun? stellt. Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritikerinnen und Literaturkritikern. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen. Auf Platz 2 der SWR Bestenliste April folgt der Roman "Rombo" von Esther Kinsky, in dem sich sieben Bewohner eines abgelegenen Bergdorfes in Italien daran erinnern, wie sie als Kinder zwei schlimme Erdbeben im Jahre 1976 erlebt und wahrgenommen haben. Platz 3 belegt "Die Nächte der Pest" von Nobelpreisträger Orhan Pamuk", ein Roman über den Ausbruch der Pest auf Minger und der Frage, ob eine alles erschütternde Katastrophe die Menschen einen kann.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. April 2022, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Katerina Poladjan: "Zukunftsmusik". S. Fischer Verlag, 192 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5180787