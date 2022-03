Berlin (ots) -WELT informiert am Sonntag, den 27. März 2022, ab 17 Uhr über den Ausgang der Landtagswahl im Saarland. Im Berliner Studio des Nachrichtensenders ordnet WELT-Moderatorin Lena Mosel die Ergebnisse ein. Über die ersten Reaktionen zu den Wahlergebnissen berichtet Isabell Finzel live von vor Ort.Während der Sendung informieren die Reporterinnen und Reporterinnen weiterhin über den Krieg in der Ukraine. Tatjana Ohm wird aus Lwiw geschaltet, Steffen Schwarzkopf aus Kiew und Christoph Wanner aus Moskau."WELT-LIVE Landtagswahl im Saarland 2022" am Sonntag ab 17 Uhr - auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Dokukathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5180786