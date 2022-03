Die EnBW stattet sechs Einzelhandelsimmobilien der Deka Immobilien mit Schnellladeinfrastruktur aus. An den Standorten befinden sich zahlreiche Geschäfte, Kunden sollen so ihren Einkauf mit dem Laden ihrer E-Fahrzeuge verbinden können. Laut EnBW erhält jeder Standort mindestens vier HPC-Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt. "Nach einem Einkauf ist der Akku so wieder vollgeladen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...