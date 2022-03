Ölpreis & Erdgas: Das ist zu erwarten!

Anzeige / Werbung Erdgas (Natural Gas) auf der Longseite dauerhaft attraktiv Die Eskalation des Ukraine-Kriegs trieb den Rohölpreis Anfang des Monats binnen weniger Tage um knapp 30% gen Norden. Kürzlich hatte ich in einem Artikel mit dem Titel "Rohöl: Damit rechnet niemand" auf das Szenario eines mittelfristig massiv einbrechenden Ölpreises hingewiesen. Heute schauen wir uns, ergänzend zu den Ausführungen von damals, die größten Erdöl-Exporteure an. Hier ist zu sehen, dass Saudi Arabien mit 17,2% der mit Abstand größte Exporteur ist. Direkt hinter Russland, das 11% der weltweiten Erdöl-Exporte stemmt, sind der Irak, die USA, Arabische Emirate und Kanada mit jeweils 7% gleichauf. Es ist vergleichsweise einfach, den russischen Anteil durch Lieferausweitungen anderer Länder zu kompensieren. Mittelfristig fallende Preise bis in die Region um 75 Dollar lassen sich aus verschiedenen Statistiken herleiten. Anders schaut das bei Erdgas aus. Hier ist Russland der mit Abstand größte Exporteur. Iran und Katar folgen mit deutlichem Abstand, wären aus politischer Sicht aber ein Gang vom regen in die Traufe. Da nun größere Verträge mit den USA geschlossen werden, sollte der Erdgas-Preis dauerhaft profitieren können. Wir sehen bereits seit einigen Tagen, dass Natural Gas stark zulegen kann. Hier gab es jüngst auch entsprechende Trend-Signale, die uns nach wie vor Long positioniert sein lassen. Passende Produkte für diese Tradingidee können Sie hier suchen: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: XD0002745517,XC0007924514

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )