DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. März, bis Montag, 28. März

=== S A M S T A G, 26. März 2022 - MT/Parlamentswahl in Malta S O N N T A G, 27. März 2022 *** 08:00 DE/Landtagswahl im Saarland (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) M O N T A G, 28. März 2022 08:00 DE/Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) 4Q 09:00 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-PK (digital) 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zur Vorstellung der Watchlist und zur Zukunft der Hauptversammlung in der Post-Corona-Zeit 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/BASF SE, Investor Update (virtuell) zum Thema: "Taking the next step in climate protection - from targets to delivery" 14:30 EU/ao Treffen der Innenminister, Brüssel 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Schwedens Minister- präsidentin Andersson, PK nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Global Solutions Summit, Berlin 18:30 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Veranstaltung der Federation belge du secteur financier, Brüssel - DE/PK der Parteien zum Ausgang der Landtagswahl im Saarland, SPD-Chefin Esken und SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger (11:30); CDU-Chef Merz und Ministerpräsident Hans (13:00), Berlin ===

